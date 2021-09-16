В деле о хищении 600 млн рублей у "Роскосмоса" появились обвиняемые

В уголовном деле о хищениях у "Роскосмоса" более 600 млн рублей появились обвиняемые. Следствие считает причастным к хищениям сотрудников компании "Москапстрой", пишет "Коммерсантъ".

Дело возбудили из-за хищений при проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению испытательной базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Это головной центр "Роскосмоса" по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

На модернизацию было выделено 3,2 млрд рублей, из них "Москапстрой" получил 1,5 млрд рублей в качестве аванса. После этого более 1 млрд рублей оказались на счетах фирм, созданных незадолго до получения денег и "имевших признаки фиктивности". В итоге "Москапстрой" выполнил только 3% работ.

Участие в хищении вменяют соучредителю и главному бухгалтеру "Москапстроя»"Василию Тубольцеву, а также генеральному директору "Спецстроя" (компания была одним из субподрядчиков) Илье Пастухову. Оба находятся под арестом. Защита Пастухова настаивает, что он не признает вину.

Третий обвиняемый — еще один соучредитель и бывший гендиректор "Москапстроя" Максим Щербаков. Он заключал договоры с фирмами, которые могут быть фиктивными. Ему обвинение предъявлено заочно, так как он скрылся от следствия. Щербаков находится в федеральном розыске, следствие полагает, что он уехал в другую страну через Беларусь. Его адвокат подтвердил газете факт предъявления Щербакову заочного обвинения.

В прокуратуре также полагали, что к хищениям могли быть причастны бывший исполнительный директор "Роскосмоса" по строительству Алексей Бородин и экс-директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков.