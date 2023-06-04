В Днепре под обстрелами погибла двухлетняя девочка

Вечером субботы и в ночь на воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Подгородненской общине Днепропетровской области Украины. Частично разрушены два многоэтажных и десять частных домов. Из-под завалов утром в воскресенье достали тело двухлетней девочки, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Пострадали 22 человека, в том числе пять детей.

Обстрелу в Днепропетровской области также подвергся Никополь, там нет жертв.

Киев ночью также был атакован ракетами и беспилотниками. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ракеты были запущены из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Попко заявил, что все они были сбиты силами украинской ПВО. "В столицу ни одна воздушная цель не долетела. Всё, что направлялось в сторону города, ПВО уничтожила ещё на дальних подступах. Вторую ночь киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за спасённые жизни", - написал Попко.

В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась во всех регионах Украины.

С мая украинская столица всё чаще подвергается ракетным обстрелам и атакам с использованием дронов. Российская сторона не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским целям в Украине, подчёркивая, что атакует лишь объекты, имеющие отношение к ВСУ и военной инфраструктуре.