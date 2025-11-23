Ссылки для упрощенного доступа

В Днепре при атаке российских беспилотников ранены 15 человек

В городе Днепр в результате атаки российских беспилотников в ночь на 23 ноября пострадали не менее 15 человек. Как сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко, российский дрон взорвался недалеко от жилого дома.

Атаке подверглись также Никополь и Синельниковский район. По данным спасателей, там пять пострадавших, в том числе подростки в возрасте 14 и 16 лет.

Всего в ночь на воскресенье 23 ноября российские войска выпустили по Украине 98 ударных беспилотников, из которых 69 было сбито, сообщают Воздушные силы украинской армии. Зафиксированы 27 попаданий в 12 местах.

Вечером в субботу российская армия ударила дронами по жилому району в Запорожье, ранения получили шесть человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Дрон попал по входу в магазин, расположенный в жилом доме.

В Тернополе накануне вечером завершились поисково-спасательные работы на месте попадания ракеты в жилой дом 19 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Погибли 33 человек, в том числе шесть детей. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести. Ранения получили около 100 человек. В результате удара - предположительно прямого попадания ракеты - были полностью разрушены несколько этажей девятиэтажного дома.

