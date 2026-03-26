В Днепре при попадании дрона в многоэтажку есть раненые

В Днепре утром в четверг российский дрон попал в многоэтажку, на месте начался пожар, сообщили местные власти. По последним данным, которые привёл глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа, пять человек получили ранения.

"Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома", – отметил Ганжа в сообщении в соцсетях. Он отметил, что пострадавшая в результате атаки 90-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще четыре человека, трое из которых пожилого возраста, на амбулаторном лечении. Их состояние удовлетворительное.

В ночь на 26 марта российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область. По сообщению местных властей, один человек пострадал, получила повреждения портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.

Из-за атаки в некоторых населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. "Есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", - сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

По инфрмации Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на четверг атаковали Украину 153 беспилотниками. ПВО обезвредила 130 беспилотников, есть попадания в 11 локациях, говорится в сводке.

Власти России отрицают, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре Украины.