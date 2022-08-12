В "ДНР" 15 августа начнется суд над иностранными пленными

Власти самопровозглашенной "ДНР" объявили, что 15 августа начнется суд над иностранными гражданами, предположительно, воевавшими на стороне Украины и попавшими в плен. Перед судом предстанут пятеро граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Если вина подсудимых будет доказана, по законам самопровозглашенной республики им грозит наказание вплоть до смертной казни, моратория на которую в "ДНР" нет.

Как сообщает "Интерфакс", судебное заседание будет закрытым. Подсудимые - гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии - Векослав Пребег, а также подданные Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Их обвиняют в наемничестве, подготовке к террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя "ДНР", и пособничестве в вербовке других наемников.

На российских пропагандистских каналах ранее было опубликовано видео, на котором Эндрю Хилл в камуфляжной форме без знаков отличий, с забинтованными головой и рукой, дает признательные показания в наемничестве. МИД Великобритании резко осудил публикацию, назвав неприемлемой эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в пропагандистских целях. Европейский суд по правам человека требовал от России вмешательства в дело пленных, однако получил ответ, что Российская Федерация больше не исполняет решения ЕСПЧ, а судьбой пленных должны заниматься власти "ДНР", чью независимость Россия признает.

Дилан Хили, повар по профессии, по сообщениям прессы, не принимал участия в боевых действиях: он был волонтером и осуществлял гуманитарные миссии. Джон Хардинг, как сообщается, был парамедиком полка "Азов".

Еще один пленный, обвиняемый в наемничестве, британец Пол Ури, задержанный вместе с Хили, скончался в плену 15 июля. По словам его близких, он работал в Украине волонтером по раздаче гуманитарной помощи, и не мог бы быть наемником в силу возраста и многочисленных болезней.

Ранее, 9 июня, суд в Донецке приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших в составе ВСУ: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна. Суд признал их виновными в наемничестве, хотя все трое иностранцев официально служили в ВСУ по обычному контракту, который заключили задолго до начала военного вторжения России в Украину. С точки зрения международного права они должны считаться не наемниками, а военнослужащими, и подпадать под защиту Женевской конвенции как военнопленные.

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