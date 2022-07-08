В "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь

Так называемый "Народный совет ДНР" в пятницу 8 июля отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

Эта норма, как говорится в сообщении, вступит в силу после опубликования закона о внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса "ДНР", который был принят 8 июля.

9 июня так называемый верховный суд "ДНР" приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооружённых сил Украины, к смертной казни. Они признаны виновными в наёмничестве и попытке вооруженного захвата власти.

21 июня Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих, но посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что "высокомерный, поучительный" тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в "ДНР".

1 июля власти "ДНР" заявили, что предъявили аналогичное обвинение еще двум гражданам Великобритании – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. До этого сообщалось о задержании двух граждан США.

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