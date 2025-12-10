Ссылки для упрощенного доступа

В Донецке установили бюст Майкла Глосса, сына замдиректора ЦРУ

Бюсты Ивана Коковина (слева) и Майкла Глосса во дворе школы №115, Донецк (телеграм-канал Алексея Кулемзина)
Бюсты Ивана Коковина (слева) и Майкла Глосса во дворе школы №115, Донецк (телеграм-канал Алексея Кулемзина)

В Донецке на территории школы № 115 установили бюсты рядового российской армии Майкла Глосса — сына замдиректора ЦРУ — и его сослуживца, ефрейтора Ивана Коковина. Оба погибли 4 апреля 2024 года на российско-украинской войне. Об этом 9 декабря сообщил назначенный Россией глава аннексированного города Алексей Кулемзин.

На бюсте Глосса размещена табличка с надписью: "Солдат — это не профессия, а призвание. Нет чужой земли для того, кто сражается за справедливость". Там также указано, что он погиб "в ожесточённом бою за Часов Яр", когда "оказал помощь раненому товарищу по оружию»" В завершение приведена надпись на английском языке: "May the heroes be glorified!" ("Да будут прославлены герои!").

В тот же день такую же пару бюстов установили в селе Отрок Красноярского края — на родине Ивана Коковина. Визуально бюсты идентичны донецким.

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан Глосс занимает пост замдиректора ЦРУ.

В Россию Глосс приехал в августе 2023 года через Грузию, посетил несколько городов, затем заключил контракт с Минобороны и в декабре отправился на фронт. Глосс погиб в апреле 2024 года, а похороны в США прошли спустя восемь месяцев, выяснили "Важные истории".

Президент России Владимир Путин передал родителям Глосса российский орден Мужества, которым американец был награжден посмертно. Награду передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

