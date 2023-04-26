В Екатеринбурге начался суд над бывшим мэром Евгением Ройзманом

Суд в Екатеринбурге сегодня начал рассматривать уголовное дело по статье о дискредитации армии в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Перед заседанием политик сказал :"Все риски понятны, статья до трех лет. Настроение - нормальное. Я же все понимаю", - цитирует его слова "Интерфакс". На суде Ройзман заявил, что вину не признаёт.

Поводом для возбуждения уголовного дела за так называемую дискредитацию армии стал опубликованный Ройзманом ролик на ютьюб-канале, в котором он высказался о войне в Украине.

Как пишет екатеринбургское издание It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а символ Z - "зигой".

Уголовное дело на Ройзмана было заведено в августе прошлого года. Ранее суд трижды штрафовал Ройзмана по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.

В марте суд в Екатеринбурге отправил Ройзмана на 14 суток под арест по обвинению в демонстрации экстремистской символики.