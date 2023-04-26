В Конституционный суд подали жалобы на статью о дискредитации армии

Российские правозащитники и юристы обратились в Конституционный суд с просьбой отменить административную статью о дискредитации российской армии, по которой на сегодняшний день в России заведено более шести тысяч дел.

Так называемой дискредитацией российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции Минобороны, а также антивоенные плакаты, рисунки флагов России и Украины и даже посты с пересказом сна с Владимиром Зеленским.

Это самый популярный механизм цензуры антивоенных высказываний. Но он незаконный и не должен существовать, отмечают авторы обращения.

Жалобы около 20 россиян подготовила коалиция адвокатов, юристов и правозащитников, в том числе из "ОВД-Инфо", фонда "Русь Сидящая" и незарегистрированного Центра защиты прав человека "Мемориал ".

В ближайшее время такие жалобы подадут ещё около десятка человек, в том числе Илья Яшин, осуждённый на восемь с половиной лет колонии по делу о так называемых фейках про российскую армию. Ранее он был оштрафован по административной статье о дискредитации армии.

Заявители просят Конституционный суд признать, что статья нарушает более десятка норм Конституции , среди которых права на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрет на установление какой-либо идеологии как государственной или обязательной. Кроме того, статья, по их мнению, нарушает принцип равенства и запрет дискриминации, поскольку штрафы предусмотрены исключительно за антивоенную критику. Они просят суд отменить эту статью и указать, что все решения о штрафах по этой статье должны быть пересмотрены.

Административная статья о дискредитации армии была принята через восемь дней после начала войны в Украине. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине).