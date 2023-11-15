В ЕС достигли соглашения о мерах по сокращению выбросов метана

В Евросоюзе достигли соглашения о мерах по сокращению выбросов метана – одного из главных парниковых газов, способствующих изменению климата.

Около 60% метана поступает в атмосферу в результате человеческой деятельности, треть этого количества приходится на сектор энергетики. С 2021 года 149 стран пообещали сократить выбросы метана – в совокупности на 30% к 2030 году.

Соглашение ЕС обязывает угольные и нефтегазовые компании регулярно отчитываться об уровне выбросов и оперативно устранять утечки. Также предприятия должны провести проверку объектов, выведенных из эксплуатации, на предмет выбросов и в кратчайшие сроки принять план по их снижению. Помимо этого, соглашением запрещается спуск и сжигание метана.

Теперь соглашение должно быть одобрено Европарламентом и Советом Евросоюза, после чего оно станет законом.

Документ был опубликован за две недели до начала очередной, 28-й по счёту, климатической конференции ООН, которая пройдёт в ОАЭ.