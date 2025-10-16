Еврокомиссия представила планы укрепления обороны до 2030 года

Еврокомиссия в четверг представила четыре проекта по укреплению обороноспособности Европейского союза. Они рассчитаны на период до 2030 года. Проекты касаются укрепления внешних границ ЕС, защиты от беспилотников, укрепления ПВО в целом, а также космической отрасли. Представители ЕС прямо указывают на то, что инициативы направлены на "сдерживание" России, которую в Еврокомиссии сейчас считают главной угрозой безопасности Евросоюза. Как угроза в документах упомянута также союзная России Беларусь.



Проекты представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув их важность в свете "последних угроз". 2030 год выбран как точка отсчёта, поскольку разведки ряда европейских стран предупреждают, что Россия может к этому году нарастить свои возможности в военной сфере так, чтобы атаковать страны ЕС (в Москве такие планы отрицают).

Предполагается, что до конца года страны ЕС договорятся о воплощении планов в жизнь и о том, каким образом они будут профинансированы и кто возьмёт на себя главные роли в реализации инициативы.

Уже к концу 2026 года планируется существенно укрепить восточную границу, а к 2027 году создать так называемую стену дронов (или "стену защиты от дронов" - речь идёт именно о защите от возможного вторжения беспилотников). Предполагается, что на границах будут развёрнуты дополнительные системы слежения и средства защиты от беспилотников. При этом будет учтён опыт военных действий в Украине.

План предполагает также создание интегрированной системы ПВО. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия может взять на себя ведущую роль в этом вопросе.

Ожидается, что план будет обсуждаться на саммите ЕС на будущей неделе. В частности власти Венгрии ранее высказывались против этих инициатив.



