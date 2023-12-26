В ЕС приветствовали решение Сербии о признании косовских автономеров

Евросоюз во вторник приветствовал решение Сербии признать автомобильные номерные знаки, выданные частично признанной Республикой Косово. Решение демонстрирует, что прогресс в нормализации отношений возможен, подчёркивают в Брюсселе.

Представитель ведомства ЕС по внешней политике Петер Стано написал в соцсети X, что мера стала позитивным шагом в реализации договорённостей о нормализации между Белградом и Приштиной. Он также указал на "шаг в правильном направлении к лучшей региональной и евроинтеграции Западных Балкан", что в конечном итоге принесёт пользу гражданам региона. Евросоюз рассчитывает на то, что Косово отреагирует аналогичным образом, добавил Стано.

Косовское правительство пока не делало заявлений о том, ответит ли оно схожими мерами. Ранее в этом году Косово отказалось от спорного решения наказывать водителей, которые не заменили автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, на местные таблички.

Автомобильные номера из-за изображения на них национальных символов стали ещё одной "горячей точкой" в отношениях между Приштиной и Белградом, который не признаёт объявленную в 2008 году независимость Республики Косово от Сербии. Границу могли пересекать только машины со скрытой символикой на корпусе.

25 декабря власти Сербии объявили, что разрешат свободный проезд всем машинам из Косово с номерными знаками этой республики. Глава сербского Управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович уточнил, что решение начнёт действовать с 1 января 2024 года.

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