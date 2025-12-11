В Эстонии пророссийских политиков приговорили к тюремным срокам

Харьюский уездный суд в Эстонии признал виновными в государственной измене пророссийских политиков Айво Петерсона и Дмитрия Роотси. Суд также признал их сообщника гражданина России Андрея Андронова виновным в ненасильственной деятельности против Эстонии. Об этом сообщает издание ERR.

Айво Петерсона, одного из лидеров партии Koos ("Вместе"), которую власти Эстонии считают пророссийской, приговорили к 14 годам лишения свободы, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова к 11 годам тюрьмы.

Всех троих задержали в марте 2023 года. По данным следствия, Петерсон и Роотси поддерживали контакт с представителями военной разведки России (ГРУ), обсуждали политическое сотрудничество, а также создание отрядов гражданской обороны, которые "в случае политического вакуума выполняли функции армии". Сам Петерсон заявлял, что отряды должны выполнять гуманитарную функцию. Однако прокуратура считает, что это была попытка создать подпольную военизированную структуру.

В ходе судебного разбирательство стало известно, что Андронов организовывал туры на оккупированные Россией территории Украины, Петерсон принимал в них участие, а позже публиковал материалы с поддержкой действий России. Петерсон ездил в оккупированные Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале "Звезда", который принадлежит российскому Минобороны.

"Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей", – ранее заявляла государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Осужденные свою вину не признают, а их защита настаивала на том, что они пользовались правом на свободу слова, сообщает "Настоящее Время".