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В Эстонии завершается неделя голосования на выборах в парламент

Кая Каллас

В Эстонии в воскресенье проходят парламентские выборы. На 101 место в однопалатном законодательном собрании претендуют 968 кандидатов.

Из зарегистрированных партий своих кандидатов выставили девять политических объединений. В числе баллотирующихся в Рийгикогу есть и десять независимых кандидатов. В течение всей минувшей недели избиратели могли сделать выбор, воспользовавшись интернет-голосованием.

По опросам общественного мнения, правоцентристская Партия реформ действующего премьера Каи Каллас выйдет на первое место, но вероятно должна будет сформировать коалицию, чтобы остаться у власти. Партия реформ высказывается за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины, пишет "Немецкая волна".

Укрепить позиции могут крайне правые, выступающие против дальнейшей военной помощи Украине.

Балтийское государство, входящее в Евросоюз и НАТО, оказалось среди тех, кто в прошлом году возглавил усилия по оказанию помощи украинской армии после начала широкомасштабного российского военного вторжения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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