В Феодосии горит нефтебаза после атаки украинских дронов

Украина в ночь на 6 октября нанесла массированный удар дронами по территории России и аннексированному Крыму. В Феодосии горит нефтеналивной терминал — крупнейший на полуострове.

Терминал ранее уже подвергался атакам дронов. По данным телеграм-канала "Крымский ветер", после предыдущих ударов из 34 резервуаров на территории нефтебазы в рабочем состоянии оставались только 22.

В Белгородской области, сообщили местные власти, дроны атаковали объекты энергетики, были частично обесточены 24 населённых пункта, в том числе Белгород с довоенным населением 320 тысяч человек.

В Дзержинске Нижегородской области дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова, пишет издание "Астра" со ссылкой на местных жителей. Глава региона Глеб Никитин утверждает, что промышленные объекты не пострадали в результате атаки.

Российское министерство обороны заявило, что за ночь был сбит 251 украинский беспилотник. Больше всего — над акваторией Чёрного моря (62), Крымом (40), Курской (34), Белгородской (30) и Нижегородской (20) областями. Сколько не было сбито — не сообщается.

