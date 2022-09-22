В Финляндии арестованы активы "Яндекса" и братьев Ротенбергов

В Финляндии арестованы активы российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, входящих в близкий круг президента России Владимира Путина, а также активы компании "Яндекс", один из основателей которой Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat.

По сведениям издания, решения по аресту активов бизнесменов, находящихся под санкциями ЕС, были приняты в августе - начале сентября.

Меры коснулись акций связанной с Ротенбергами Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Таким образом финские власти получили контроль над акциями расположенной в Хельсинки ледовой арены Helsinki Halli и компании Långvik, управляющей гостиничным комплексом.

Что касается арестованных счетов финского подразделения "Яндекса", то в этой связи отмечается, что оно управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мянтсяля, пишет Forbes.

Аркадий Волож попал в санкционный список Евросоюза в начале июня, когда Брюссель объявил шестой пакет органичений против России из-за войны в Украине. После этого Волож покинул все посты в "Яндексе". Сама компания под санкции не попала. Но финские власти в своём решении ссылаются на аргументы ЕС о том, что "Яндекс" "несет ответственность за предпочтение российских государственных СМИ и государственной повестки в результатах поиска", а также за то, что удаляется контент, критикующий правительство страны и агрессивную войну.

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