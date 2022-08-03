В Италии арестовали имущество "архитектора Путина" на 141 млн евро

Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло на 141 млн евро. Чирилло обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. Он известен также как "архитектор Путина", спроектировавший резиденцию в Геленджике. Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.
В сообщении итальянской финансовой полиции указывается, что архитектор не платил налоги с 2013 по 2019 год. Имя архитектора в нем не называется, однако итальянская пресса пишет, что речь идет именно о Чирилло, который построил не только правительственную резиденцию под Геленджиком, но и элитную недвижимость на популярных мировых курортах для 44 российских олигархов, а также российских компаний "Новатэк", "Лукойл" и "Газпром".
Как сообщает газета La Reppublica, в списке арестованного имущества – квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, включающая в себя картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана, а также личный вертолет, зарегистрированный в России, и обнаруженные у Чирилло значительные суммы наличных денег.
- О том, что итальянская финансовая полиция расследует возможные преступления Ланфранко Чирилло, стало известно в марте 2022 года. Речь шла о неуплате налогов на сумму около 50 млн евро.
- Ланфранко Чирилло начал сотрудничать с российскими заказчиками еще в 1990-х годах. В Москве он открыл архитектурное бюро Masterskaja.
- В конце января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования "Дворец для Путина". В фильме утверждается, что у президента России под Геленджиком есть резиденция площадью 68 гектаров, которая была построена в 2010 году. Её стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику" и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
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