В Италии арестовали имущество "архитектора Путина" на 141 млн евро

Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло на 141 млн евро. Чирилло обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. Он известен также как "архитектор Путина", спроектировавший резиденцию в Геленджике. Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.

В сообщении итальянской финансовой полиции указывается, что архитектор не платил налоги с 2013 по 2019 год. Имя архитектора в нем не называется, однако итальянская пресса пишет, что речь идет именно о Чирилло, который построил не только правительственную резиденцию под Геленджиком, но и элитную недвижимость на популярных мировых курортах для 44 российских олигархов, а также российских компаний "Новатэк", "Лукойл" и "Газпром".

Как сообщает газета La Reppublica, в списке арестованного имущества – квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, включающая в себя картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана, а также личный вертолет, зарегистрированный в России, и обнаруженные у Чирилло значительные суммы наличных денег.