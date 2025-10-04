В фонде имени Кадырова заявили о потраченных на войну 42 млрд рублей

В Чечне в очередной раз отчитались о тратах на войну против Украины – утверждается, что республика вложила во вторжение уже 42,3 млрд рублей. Эти деньги проводят через общественный фонд имени Ахмата Кадырова – официально у него никогда не было такой суммы, пишут Кавказ.Реалии.

Последний раз председатель чеченского правительства Магомед Даудов отчитывался о тратах на войну в начале июля. Из этих данных следует, что за три месяца фонд "вложил" 1,8 млрд рублей. Однако весь актив некоммерческой организации оценивается в 2,8 млрд рублей, а в прошлом году он получил лишь 824,8 млн рублей новых поступлений.

Несмотря на это противоречие, ни в Чечне, ни в Кремле не объясняют происхождение миллиардов, якобы отправленных не только на обеспечение военных, но и вложенных в оккупированные территории Украины.