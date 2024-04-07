В ФРГ Алексею и Юлии Навальным присуждена "Премия за свободу СМИ"

Алексей и Юлия Навальные номинированы на немецкую "Премию за свободу СМИ".

Награда будет вручаться на ежегодном саммите имени Людвига Эрхарда, который пройдет 17–19 апреля на озере Тегернзе.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (посмертно) и его вдова получат награду за "мужество, проявленное в движении сопротивления", за "смелую и ненасильственную борьбу против жестокой диктатуры в России". В обосновании номинации говорится: "Они – лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Они – герои сопротивления нашего времени, которые готовы пожертвовать свою жизнь за улучшение нашего мира".

Премию примет Юлия Навальная лично от своего имени и от имени покойного мужа. Торжественную речь во время награждения произнесёт председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц.

Устроитель ежегодного политико-экономического саммита – медийная группа Weimer Media Group (WMG). "Премия за свободу СМИ" учреждена издателями группы Кристиане Гетц-Ваймер и Вольфрамом Ваймером. Награда вручается общественным деятелям, которые незаурядным образом проявили себя в борьбе за свободу мнения, политический диалог и демократию.

В 2023 году лауреатом премии стал Гарри Каспаров. Прежде ее удостоились Владимир Зеленский и Михаил Горбачев.

Наряду с вручением премии одним из важных событий саммита каждый год становится дискуссионная "арена" лидеров политических партий ФРГ.

В этом году на мероприятие заведомо не приглашены представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", Левой партии и новообразованного Союза Сары Вагенкнехт. Устроители саммита подчеркнули, что они не предоставляют сцены экстремистам, врагам демократии и противникам Евросоюза. "Саммит имени Людвига Эрхарда" – это открытая платформа широкого центра", – подчеркнули Кристиане Гетц-Ваймер и Вольфрам Ваймер в преддверии саммита.