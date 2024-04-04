Алексею Навальному присуждена Дрезденская премия мира

Политику Алексею Навальному, погибшему в феврале в колонии в Тюменской области, присудили Дрезденскую премию мира. Награда вручается людям за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания.

Церемония вручения состоится в Дрездене 12 мая. Награду получит вдова политика Юлия Навальная.

Дрезденскую премию мира учредили в 2010 году. В списке награждённых – двое выходцев из Советского Союза. Михаил Горбачёв получил премию в 2010 году. В 2015 году награды удостоили Станислава Петрова, который в 1983 году предотврати возможный ядерный конфликт между СССР и США.

Алексей Навальный умер в колонии в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. По официальной версии, смерть политика наступила по естественным причинам. Соратники Навального считают, что его убили.

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