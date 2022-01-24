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В ФРГ более 120 католических служащих заявили о принадлежности к ЛГБТ

В Германии более 120 католических священников и церковнослужителей объявили о своей принадлежности к ЛГБТ. Они призвали церковь покончить с устаревшими положениям церковного учения, когда речь идёт о сексуальности или гендере. Обращение опубликовано в соцсетях в рамках инициативы OutInChurch.

Авторы публикации также отметили, что сексуальная ориентация не должна приравниваться к нарушениям лояльности церкви или быть причиной для увольнения с работы.

Последние несколько лет католически священники в Германии и США начали благословлять однополые союзы и призвали епископов разрешить такие браки. Ватикан в прошлом году на все просьбы ответил отказом. Папа римский Франциск тогда подчеркнул, что решение церкви не является дискриминацией и напоминает об истинности литургического обряда таинства брака. Вместе с тем ранее понтифик призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар.

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