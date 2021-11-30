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Правительство Венгрии готово к референдуму об ЛГБТ в 2022 году

Марш в поддержку ЛГБТ в Будапеште, 24 июля 2021 года

Правительство Венгрии готово в 2022 году провести референдум по вопросам ЛГБТ. Соответствующую резолюцию принял парламент страны.

На референдуме будет поставлен вопрос, поддерживают ли жители проведение в школах мероприятий по вопросам сексуальной ориентации без согласия родителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна отказаться от пропаганды ЛГБТ в школах без согласия родителей, но правительство предоставит гражданам выразить свою позицию на референдуме.

В июне в Венгрии приняли закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебниках и телепередачах, предназначенных для несовершеннолетних. Лидеры 18 из 27 стран Евросоюза призвали венгерские власти отменить принятый нормативный акт. Представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и многие венгерские оппозиционеры в связи с этим обвинили правительство Орбана в дискриминации меньшинств на почве гомофобии и трансфобии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что закон не притесняет права ЛГБТ и затрагивает только вопросы сексуального образования школьников до 18 лет.

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