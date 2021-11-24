В ФРГ депутат от партии "Зелёных" раскритиковал санкции США

Депутат бундестага от фракции "Союз-90/Зелёные" Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении газопровода "Северный поток – 2". Депутат подчеркнул, что "Зелёные" всегда выступали против строительства газопровода, но проект "был и остается неправильным немецким решением, но не американским".

В понедельник, 22 ноября, США объявили о новых санкциях против участников строительства газопровода – зарегистрированной на Кипре компании Transadria и принадлежащему ей судну Marlin. При этом администрация США не вводит санкции против компании-оператора проекта Nord Stream-2 из-за вероятного ухудшения отношений с Германией. Берлин называет газопровод экономическим проектом и заинтересован в его запуске.

Пуск газопровода, строительство которого фактически завершено, пока откладывается по формальным причинам. Во-первых, проект не может быть пущен в эксплуатацию без одобрения специализированными европейскими структурами, а этот процесс затянется на несколько месяцев.

Во-вторых, германское федеральное ведомство, которое должно сертифицировать газопровод, потребовало от компании-оператора "Северного потока – 2", базирующейся в Швейцарии, создать новую компанию-дочку на территории Германии и передать ей большую часть своих активов. По сообщениям прессы, компания-оператор Nord Stream-2 намеревается выполнить это требование.

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