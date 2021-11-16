Президент США Джо Байден трижды за год отклонил предложения о введении новых санкций против России, рекомендованные ему Советом национальной безопасности. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников, знакомых с темой.

По их данным, президент заявлял, что предложенные санкции не будут достаточно жёсткими. Ещё один анонимный источник издания, высокопоставленный сотрудник президентской администрации, заявил, что Байден хотел удостовериться, что санкции против России будут достаточно "умными", чтобы изменить поведение Кремля.

В апреле 2021 года администрация Байдена ввела санкции против российского госдолга, компаний, ответственных за строительство железной дороги в аннексированный Крым, технологических компаний, связанных с российскими спецслужбами, и заместителя руководителя администрации Путина Алексея Громова, курирующего в Кремле информационную политику российского телевидения. Экономисты назвали этот пакет ограничений мягким, рубль укрепился к доллару после того, как эти меры были объявлены.

Позднее администрация Байдена отказалась от введения санкций против российского газопровода "Северный поток — 2", президент объяснил это нежеланием портить отношения с Германией и тем, что строительство ветки уже невозможно было остановить.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон обсуждает новый пакет санкций в отношении России на фоне обострения ситуации в Донбассе. Источники агентства пока не могут сказать, какие ограничения могут быть введены на этот раз, но предполагают, что они могут коснуться энергетического сектора.