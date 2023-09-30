Группа детей из Германии побывала в России в разгар войны

Германские СМИ выяснили, что группа детей из вальдорфских школ из городов Веймар и Эрфурт через год после начала войны России с Украиной ездила на экскурсию в Москву.

Информация о поездке была опубликована на странице Германо-российского форума, но затем её удалили. Телеканал ntv медиагруппы RTL выяснил у дирекции одной школ, что в экскурсии участвовали 18 учеников. В Москве группа пробыла с 10 по 25 февраля 2023 года.

Дирекция школы в Веймаре подчеркнула, что поездка была совершена по частной инициативе родителей учеников , поскольку "в настоящей ситуации организация со стороны школы была бы неприемлема".

Из-за отсутствия прямых авиарейсов между Германией и Россией школьникам и сопровождающим пришлось сначала поехать на автобусе до Калининграда. Оттуда они полетели на самолёте в Москву.

В российской столице они были приняты семьями учеников вальдорфских школ. В Москве школьники совершили экскурсию в Кремль. Через неделю пребывания в Москве школьники на поезде и автобусе приехали в окрестности города Кириллов Волгоградской области для работ по облагораживанию лесов.

Дирекция подчеркивает, что прохожие в Москве часто заговаривали со школьниками. "С большим облегчением и радостью они отмечали, что мы, несмотря на все препоны, ищем и реализуем межчеловеческое общение", – сказали представители школы в интервью. Они подчеркнули, что конфликты зависят от глобальной политики, а не от отдельных людей двух стран, поэтому путешествие в настоящее время "было единственно правильным решением".

Планируется также ответное посещение московских школьников в Германии. Предполагается, что они поедут через Мурманск и Норвегию.

Веймар и Эрфурт находятся в федеральной земле Тюрингия на территории бывшей ГДР. В этих регионах особенно сильно влияние право-популистской партии "Альтернатива для Германии", поддерживающей контакты с Кремлем.

Председатель фракции "Альтернатива для Германии" в ландтаге Тюрингии Бернд Хеке основал правоэкстремистское течение "Крыло". С 2022 года он находится под наблюдением Ведомства по охране конституции как правый экстремист.

После начала войны Хеке оправдал действия России как стремление "защищать свои буферные зоны", призвал Германию прекратить "идти на поводу у США" и также начать "укреплять отношения между Европой и Россией". Кроме того, Хеке выступает против поставок оружия Украине.

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