Группа детей из Германии побывала в России в разгар войны

Германские СМИ выяснили, что группа детей из вальдорфских школ из городов Веймар и Эрфурт через год после начала войны России с Украиной ездила на экскурсию в Москву.
Информация о поездке была опубликована на странице Германо-российского форума, но затем её удалили. Телеканал ntv медиагруппы RTL выяснил у дирекции одной школ, что в экскурсии участвовали 18 учеников. В Москве группа пробыла с 10 по 25 февраля 2023 года.
Дирекция школы в Веймаре подчеркнула, что поездка была совершена по частной инициативе родителей учеников , поскольку "в настоящей ситуации организация со стороны школы была бы неприемлема".
Из-за отсутствия прямых авиарейсов между Германией и Россией школьникам и сопровождающим пришлось сначала поехать на автобусе до Калининграда. Оттуда они полетели на самолёте в Москву.
В российской столице они были приняты семьями учеников вальдорфских школ. В Москве школьники совершили экскурсию в Кремль. Через неделю пребывания в Москве школьники на поезде и автобусе приехали в окрестности города Кириллов Волгоградской области для работ по облагораживанию лесов.
Дирекция подчеркивает, что прохожие в Москве часто заговаривали со школьниками. "С большим облегчением и радостью они отмечали, что мы, несмотря на все препоны, ищем и реализуем межчеловеческое общение", – сказали представители школы в интервью. Они подчеркнули, что конфликты зависят от глобальной политики, а не от отдельных людей двух стран, поэтому путешествие в настоящее время "было единственно правильным решением".
Планируется также ответное посещение московских школьников в Германии. Предполагается, что они поедут через Мурманск и Норвегию.
- Веймар и Эрфурт находятся в федеральной земле Тюрингия на территории бывшей ГДР. В этих регионах особенно сильно влияние право-популистской партии "Альтернатива для Германии", поддерживающей контакты с Кремлем.
- Председатель фракции "Альтернатива для Германии" в ландтаге Тюрингии Бернд Хеке основал правоэкстремистское течение "Крыло". С 2022 года он находится под наблюдением Ведомства по охране конституции как правый экстремист.
- После начала войны Хеке оправдал действия России как стремление "защищать свои буферные зоны", призвал Германию прекратить "идти на поводу у США" и также начать "укреплять отношения между Европой и Россией". Кроме того, Хеке выступает против поставок оружия Украине.
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