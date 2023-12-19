В ФРГ выходец из Сирии получил пожизненный срок за атаки с ножом

Высший земельный суд в Дюссельдорфе во вторник, 19 декабря, приговорил к пожизненному заключению 27-летнего выходца из Сирии за два нападения с ножом в городе Дуйсбург весной этого года.

В постановлении суда говорится, что обвиняемый, имя которого указано как Маан Д., был сторонником террористической группировки "Исламское государство" и сознался в атаках. При этом он действовал без какой-либо "прямой связи" с этой или какой-либо другой экстремистской организацией. "Преступник был полон решимости убивать людей, которых считал неверными", - заявил суд. Маан Д. признан виновным в убийстве и четырех покушениях на убийство.

Судьи также пришли к выводу, что арестованный отвергал правовой и общественный порядок ФРГ и стремился жить на основе шариата.

По данным следствия, сириец, перебравшийся в ФРГ как беженец в 2015 году, смертельно ранил ножом прохожего в центре Дуйсбурга в ночь на Пасхальное воскресенье 9 апреля. Девять дней спустя он напал с ножом на четырех человек в фитнес-центре города, серьезно ранив некоторых из них. Его поймали через несколько дней после нападения, и с тех пор он находится под стражей, передаёт "Немецкая волна".