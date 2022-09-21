В ФРГ заморожены российские активы на сумму 4,8 млрд евро

В Германии с начала действия санкций, введённых Евросоюзом против России из-за её войны в Украине, заморожены и конфискованы российские активы на общую сумму 4,8 млрд евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.
Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии. Чуть больше 1 млрд евро - стоимость движимого имущества, например, яхт, принадлежавших попавшим под санкции российским олигархам. Остальная часть - недвижимость и другие виды активов.
В Минэкономики ФРГ считают это очередным подтверждением значительного влияния санкций на российскую экономику. По оценкам немецких экспертов, в этом году валовой внутренний продукт России упадет как минимум на шесть процентов, а по прогнозам на 2023 год - снизится ещё на 1-5%.
- После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолёты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчёркивая, что "военная спецоперация" в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.
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