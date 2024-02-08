В Гатчине разрешили митинг при условии договора с ЧОП

В Гатчине Ленинградской области разрешили митинг при условии, что организатор предоставит договор об охране на мероприятии. Об этом пишет местное издание 47news.

Власти согласовали акцию на 150 человек "с целью освещения проблем района по вопросам экологии". Жители собираются протестовать против мусорного полигона. Однако мэрия обязала организаторов самим заключить договор об охране. "Ограждение, металлодетектор и следить за запретом на беспилотники", цитирует документ 47news.

"Разве не полиция должна за это отвечать? На встрече в администрации ответа не дали, сказали, можно договор с ЧОП. Но какие требования, сколько человек нужно – неясно. И придётся платить", – рассказала организатор митинга Анна Галанова.

В 2019 году Конституционный суд подтвердил, что основная ответственность за правопорядок лежит на органах власти или на их представителях, в том числе на органах внутренних дел. Перекладывать эти обязанности на организаторов публичных мероприятий нельзя.

Ни один ЧОП из тех, к кому обратилось 47news, не готов выполнить условия, выдвинутые мэрией Гатчины. Кто-то "не работает на разовых мероприятиях", у кого-то нет рамок. В фирме по продаже и аренде антидроновых систем сказали, что не заключают контракты с физлицами и на время митинга оборудование "никто не повезёт".

Пока активисты договорились с гатчинской народной дружиной. Одобрила ли это мэрия, неизвестно.