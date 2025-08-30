В Газе, возможно, убит пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля вечером в субботу сообщила об операции, в результате которой был нанесён удар по одному из ключевых деятелей радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа.

В сообщении не названо имя этого человека и не сказано прямо, был ли он убит. Сообщается, что удар был нанесён в районе города Газа. Удару, как утверждается, предшествовала тщательная подготовка, чтобы снизить риски нанесения ущерба гражданским лицам.

Мониторинговые каналы в соцсетях публикуют видео, как утверждается, последствий удара.

Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что целью был Абу Обайда, пресс-секретарь бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", военного крыла группировки ХАМАС. В сообщениях говорится, что военные "настроены оптимистично" относительно результатов удара, то есть предположительно Абу Обайда был убит. Официально об этом не сообщалось.

Абу Обайда комментировал действия группировки, никогда не раскрывая своего лица - оно всегда было прикрыто куфией. Он выступал от имени военизированного крыла ХАМАС с 2007 года и является одним из наиболее известных деятелей группировки.

ХАМАС пока не комментировал заявления израильских военных.

В ходе войны в секторе Газа израильскими военными и спецслужбами был убит ряд руководителей ХАМАС, включая политического и военного лидеров организации.