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В Германии предотвратили теракт с применением отравляющих веществ

Иллюстративное фото

Полиция Германии в воскресенье сообщила о задержании жителя земли Северный Рейн-Вестфалия, который обвиняется в подготовке масштабного теракта. По мнению правоохранительных органов, он планировал массовое отравление с применением ядов - цианида и рицина.

Личность подозреваемого не раскрывается; известно, что это 32-летний гражданин Ирана, живший в маленьком городе Кастроп-Рауксель на западе Германии. Заявляется, что он принадлежал к радикальным течениям ислама. Полиция задержала его и ещё одного человека, находившегося вместе с ним в квартире. Химическое вещество рицин входит в разряд биологического оружия.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало подозреваемого в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от "дружественной спецслужбы".

  • Как сообщает Deutsche Welle, четыре года назад полиция Германии задержала в Кёльне гражданина Туниса и его немецкую супругу, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире и произвели тестовый взрыв. Пара попала в поле зрения спецслужбы из-за вызвавшей подозрение покупки в интернете крупной партии семян клещевины. Супруги были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Эксперты выяснили, что произведенный ими рицин мог убить 13,5 тысяч человек.

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