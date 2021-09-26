В Германии проходят выборы в бундестаг — без Ангелы Меркель

В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят парламентские выборы - впервые за 16 лет без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и заявила об уходе из политики после четвертого срока на посту канцлера.

Выборы в Германии непрямые. Это означает, что граждане выбирают не канцлера, а партию, которая представила кандидата на пост главы бундестага.

За пост канцлера борются три претендента от наиболее популярных политических организаций – Армин Ланшет, председатель Христианско-демократического союза; Олаф Шольц, действующий вице-канцлер и член Социал-демократической партии и Анналена Бербок от партии "Зелёных". Наблюдатели называют исход выборов неочевидным из-за небольшого разрыва между ними.

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