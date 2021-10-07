В Германии судят 100-летнего бывшего охранника Заксенхаузена

В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен. Прокуратура утверждает, что с 1942 по 1945 год Йозеф С. сознательно и добровольно участвовал в убийствах более трёх с половиной тысяч заключённых.

Процесс над бывшим охранником продлится до января 2022 года. Ожидается, что суд проведёт более 20 заседаний. В каждом из них подсудимый может участвовать не более двух с половиной часов в силу возраста.

В слушаниях будут участвовать бывшие узники Заксенхаузен и потомки бывших заключённых из Израиля, Польши, Франции и других стран.

Судебные заседании проводятся в условиях повышенных мер безопасности из-за повышенного интереса к процессу со стороны германской и зарубежной прессы.

Заксенхаузен располагался в Ораниенбурге, к северу от Берлина. Лагерь был открыт в 1936 году. Среди прочего там проводились медицинские эксперименты на людях. В 1938 году Заксенхаузен стал административным центром всех лагерей. В апреле 1945 года Заксенхаузен освободили отряды Красной армии. К этому времени через него прошли более 200 тысяч человек, погибли более 100 тысяч.

Среди известных узников Заксенхаузена – старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили (он умер в лагере весной 1943 года) и лидер украинского националистического движения Степан Бандера.