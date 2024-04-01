В Германии вступил в силу закон о частичной легализации марихуаны

В Германии с 1 апреля вступил в силу закон о частичной легализации марихуаны. Теперь каждый житель страны старше 18 лет имеет право выращивать у себя дома до трёх кустов конопли для собственного употребления. Увеличены объёмы лёгкого наркотика, которые закон разрешает иметь - до 25 граммов при себе и до 50 граммов дома.

Свободная продажа марихуаны или гашиша и открытие "кофе-шопов" по образцу Нидерландов по-прежнему нелегальны. Закон предполагает создание специальных клубов потребителей, участники которого будут выращивать коноплю и распространять её только между членами клуба по себестоимости производства. Получать прибыль им запрещается. Каждый клуб должен иметь в своём составе уполномоченных по работе с молодёжью и по борьбе с зависимостью, вести просветительскую работу о вреде наркотиков. Реклама каннабиса запрещена.

Курение каннабиса разрешено дома и в общественных местах, но не ближе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодёжные и спортивные учреждения. Запрещено употребление марихуаны за рулём.

1 апреля около 1500 человек собрались в Берлине перед Бранденбургскими воротами, чтобы выступить в поддержку легализации. Митинг, организованный Немецкой ассоциацией конопли (DHV) был согласован с полицией и прошёл мирно. Собравшиеся заявляли, что чувствуют большое облегчение от того, что могут курить марихуану и больше не считаться правонарушителями.