В Бундестаге расформируют фракцию Левой партии

В германском парламенте Бундестаге в начале декабря планируют расформировать фракцию Левой партии. Выход из партии Сары Вагенкнехт и ее восьми соратников привел к количественному сокращению соотношения мандатов. В результате оказалось, что у фракции Левой партии недостаточно членов для того, чтобы остаться в парламенте. 14 ноября на собрании фракции было принято решение о ее роспуске 6 декабря, немногим менее, чем за два года до официального окончания избирательного периода.

Для сохранения фракции необходимо, чтобы в Бундестаге осталось не меньше 37 депутатов. Однако после заявлений соратников Сары Вагенкнехт о выходе из партии это не представляется возможным. После роспуска фракции потеряют работу более 100 сотрудников Бундестага. Ожидается, что теперь образуются две парламентские группы: 28 депутатов Левой партии и Сара Вагенкнехт со своими соратниками. Глава фракции Дитмар Барч заявил, что соответствующая работа должна завершиться как можно быстрее. Парламентские группы будут иметь меньше полномочий и получат меньше финансовой поддержки из госбюджета. Для начала функционирования групп необходимо решение Бундестага.