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Шрёдер потерял право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ

Герхард Шрёдер

Герхард Шрёдер потерял своё право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ. Административный суд земли Берлин отклонил его иск против решения бюджетного комитета бундестага. Суд обосновал своё решение тем, что экс-канцлер больше не выполняет никаких обязанностей, связанных с его прежней деятельностью.

Личную связь Шрёдера с президентом России Владимиром Путиным и работу в российских концернах суд не рассматривал и не назвал её среди причин постановления. Несмотря на потерю прав пользоваться офисом, Шрёдер сохраняет свое право на пенсию бывшего канцлера и бюджетное финансирование личной охраны.

Бундестаг в мае 2022 года утвердил закон правительственной коалиции ФРГ, который допускает отказ в праве на пользование персональным офисом бывшего канцлера, если ушедшие с поста политики больше не выполняют никаких связанных с их прежней деятельностью обязанностей. Шрёдер первым потерял это право.

Ранее все бывшие канцлеры после ухода со своего поста получали возможность до конца жизни содержать офис с сотрудниками, которые вели их текущие дела. На это из государственного бюджета выделялось более 400 тысяч евро в год.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шрёдер не оборвал свои личные контакты с Владимиром Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. За это он подвергался жёсткой критике в Германии. Уже после начала войны сотрудники офиса Шрёдера по собственной инициативе заявили о сложении своих полномочий и подали заявление на расторжение рабочего договора.

Правительственная коалиция приняла новый закон, чтобы среагировать на поведение в роли экс-канцлера Шрёдера по отношению к Путину, но документ будет действовать для всех последующих глав кабинета министров.

Офис предоставляется экс-канцлерам в основном для ведения текущих дел по организации выступлений и участия в различных мероприятиях. Уже ранее Шрёдер не пользовался политическим авторитетом в ФРГ и не представлял Германию внутри страны и за рубежом из-за своей связи с Путиным и руководящей работы в концернах "Северный поток" и "Роснефть". После 24 февраля он фактически стал в ФРГ персона нон грата и не использовал свой офис по назначению. Поэтому административный суд подтвердил формальную правильность решения Бундестага.

Подобный процесс не имеет прецедентов в истории ФРГ. Шрёдер не присутствовал лично на заседании суда. Эксперты исходят из того, что экс-канцлер подаст апелляцию в следующую инстанцию.

  • Герхарду Шрёдеру 79 лет. Он был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. С 1999 года по 2004 год он занимал пост председателя Социал-демократической партии Германии. Несмотря на многочисленные требования из кругов СДПГ и германской общественности, Шрёдер до сих пор не отказался от членства в партии.
  • Весной Шрёдер по своей инициативе оставил пост главы наблюдательного совета "Роснефти". Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.

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