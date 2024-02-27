В городах России проходят акции памяти политика Бориса Немцова

Во России во вторник проходят акции памяти политика Бориса Немцова, застреленного в Москве девять лет назад. Россияне приносят цветы и свечи к памятникам жертв политических репрессий. Во многих городах полицейские срочно убирают их.

Как сообщают Сибирь.Реалии, стихийные мемориалы памяти Немцова возникли во Владивостоке, Томске, Новосибирске и других городах Сибири и дальнего Востока. Сотрудники правопорядка убирают цветы. "После каждого возложения выбегает полицейский, сгребает и уносит", - рассказал житель Владивостока. В Новосибирске и Барнауле местные депутаты пытались согласовать проведение пасмятных митингов, но получили отказы от городских властей.

В Самаре стихийный мемориал создали местные либертарианцы. Они принесли цветы, свечи и фото Бориса Немцова и Алексея Навального к фонтану в центре города. Еще до их прихода там дежурила полиция.

В Кирове активисты смогли отстоять в суде право на проведение митинга, сообщает "7х7". Первоначально чиновники не разрешили им почтить память убитого политика, но областной суд обязал администрацию города повторно рассмотреть заявку.

В Санкт-Петербурге горожане несут цветы в память о Немцове к Соловецкому камню — памятнику жертвам политических репрессий.

В Москве цветы, свечи и портреты политика приносят к месту его убийства на Большом Москворецком мосту. Стихийный мемориал памяти Немцова появился здесь сразу после его гибели и продолжает существовать несмотря на то, что полиция и городские власти регулярно пытаются его уничтожить. Сегодня в возложении цветов на мосту приняла участие посол США в Москве Линн Трейси, сообщает телеканал "Дождь".