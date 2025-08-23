В городе Красный Сулин из-за пожара на НПЗ отключили воду

В городе Красный Сулин Ростовской области в субботу полностью остановили подачу воды. Чиновники объяснили это необходимостью ликвидации "аварийной ситуации на одном из предприятий" соседнего города Новошахтинска.

Речь идёт о Новошахтинском нефтеперерабатывющем заводе. Он загорелся в ночь на 21 августа после атаки украинских беспилотников и горит уже третьи сутки.

Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, вода нужна для тушения пожара на НПЗ. Водоснабжение в Красном Сулине, где живёт более 30 человек, "будет восстановлено после наполнения резервуаров до необходимого уровня и опрессовки водовода". Когда это произойдёт, она не уточнила.

Воду в город будут подвозить автоцистернами. Власти сообщили телефон, по которому можно оставить заявку на подвоз воды. В местном паблике пишут, что водоснабжение могут возобновить уже сегодня поздно вечером.

О том, что НПЗ в Новошахтинске продолжает гореть, свидетельствует спутниковые снимки сервиса NASA FIRES. Жители Новошахтинска в комментариях в телеграм-канале главы города Сергея Бондаренко жалуются, что из-за пожара на НПЗ нечем дышать. Об этом пишет ASTRA.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ, который считается одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России.