Бензина нет?

Ситуация на АЗС в Приморском крае остается сложной. Топлива нет не только на заправках вдоль трассы, но даже во многих населенных пунктах. Наплыв туристов из Хабаровского края спровоцировал топливный кризис на федеральной трассе "Уссури". Жители Приморского края жалуются на огромные пробки на заправках.

Для устранения дефицита топлива в отдельные округа Приморья направляются дополнительные резервуары с горючим.

В Крыму и Забайкалье бензин продают по талонам. По словам жителей аннексированного Крыма, бензин АИ-95 пропал с большинства заправок, а на тех, где он еще есть, продажи осуществляются "в основном, по талонам от предприятий".

Из-за регулярных атак дронов ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы цены на бензин в России с начала текущего года взлетели на 47%.

По итогам торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже 18 августа марка Аи-92 по национальному индексу, который отражает средневзвешенную стоимость топлива на всех крупных НПЗ, до 71,516 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 — до 80,43 тысячи. Предыдущий рекорд по АИ-92 был установлен почти два года назад.

Критическая ситуация складывается в сезон грядущего сбора урожая, при этом запасов топлива нет и у независимых участников рынка, отмечают источники "Коммерсанта".

Отраслевые эксперты говорят, что цены на бензин будут расти. По прогнозам доктора экономических наук, профессора Института международных экономических связей Людмилы Кривко, в сентябре литр АИ-92 будет стоить 60,55–72,10 рубля, АИ-95 — 61,00–78,50 рубля.

Параллельно с топливным кризисом в российском автопроме развивается свой кризис — крупнейший производитель автомобилей "Автоваз" нуждается в срочной помощи. У компании обвал продаж, поэтому с конца сентября "Автоваз" собирается перевести завод в Тольятти на неполную рабочую неделю с сокращением заработка сотрудников.

Когда бензин начнет дешеветь? Сможет ли власть справиться с топливным кризисом и наладить дела в автопроме? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Вячеславом Ширяевым.