В городе Николаев на юге Украины закончилась питьевая вода

В городе Николаев на юге Украины ещё как минимум два месяца не будет питьевой воды, – об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.



Техническая вода с сегодняшнего дня будет поступать в дома по расписанию: три часа утром и два часа вечером. Но использовать её можно только для хозяйственно-бытовых нужд, сообщает "Николаевводоканал".

"Вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды, и она фактически техническая. На сегодняшний день мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки воды до уровня питьевой", — добавляет мэр Николаева Александр Сенкевич.

Проблемы с водоснабжением начались в городе после обстрелов 12 апреля, когда был повреждён водовод Днепр – Николаев. Почти месяц централизованное водоснабжение работало с перебоями. Жителям приходилось использовать привозную воду из резервуаров-накопителей, а также из открытых скважин.

Утром 16 мая Николаев вновь подвергся обстрелу. Сообщается, что повреждено здание мебельного магазина и парковка.