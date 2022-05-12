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Лицом к событию

Спасти Херсон

Жители города против росийской оккупации. Херсон, март, 2022

"Особенно ненавидишь себя когда из твоего города летят ракеты в соседний"... Жители Херсона как заложники российских оккупантов. Как они оценивают свое положение? Кто эти местные люди, которые согласились сотрудничать с врагом? Каким может быть план освобождения города? А также: США ограничивают обмен разведданными с Украиной. Как расценивают эти ограничения украинские военные эксперты? И конечно прямые угрозы России странам, которые намерены присоединиться к НАТО. Это тоже нужно обсудить. В программе "Лицом к событию" участвуют: военный эксперт Алексей Мельник, военный аналитик Александр Коваленко, журналист Леонид Швец. Ведущая Елена Рыковцева

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