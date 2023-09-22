В Госдуме пообещали провести осенний призыв в старом формате

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в пятницу заявил, что осенний призыв в армию будет проводиться в привычном формате. Призывники будут, как и в прошлые годы, получать бумажные повестки из военкоматов. Электронные повестки, которые ввели в апреле этого года, будут рассылаться "в тестовом режиме" и только дублировать бумажные копии документов.

Ранее замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов уточнил, что реестр воинского учета с электронными повестками полноценно заработает не раньше 2025 года. Электронные повестки, по его словам, уже могут рассылаться в регионах, технически готовых к введению новой системы, но пока к ней не присоединится вся страна, рассылка повесток через сервис "Госуслуги" будет проводиться только "в тестовом порядке".

Однако с 1 октября, когда начнётся осенний призыв, увеличится штраф за неявку по повестке. Его максимальная сумма изменилась в десять раз — с трёх до 30 тысяч рублей.

"Такой штраф грозит тем, кто получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины", — сказал Картаполов.

Депутат добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадут, а будут зачислены в запас.

11 апреля Госдума России приняла поправки к законопроекту, регулирующему порядок призыва на воинскую службу в России и формирующему электронный реестр воинского учета. Главным нововведением стали электронные повестки, юридически уравненные с прежними бумажными — такие повестки можно будет рассылать не только призывникам, но и всем военнообязанным, в том числе подлежащим мобилизации.

Это нововведение вызвало серьёзное беспокойство у россиян, которые подлежат призыву или являются военнообязанными. По сообщениям СМИ, повестку предлагалось считать доставленной с момента её отправки на "Госуслуги" независимо от того, прочёл ли её адресат. С этого же момента якобы может наступать административная ответственность за неявку.

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