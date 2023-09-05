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Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за отказ от повестки

Жителя Карачаево-Черкесии Резуана Бостанова оштрафовали на 100 тысяч рублей по уголовному делу об уклонении от военной службы. Призывник отказался взять повестку и прийти на медкомиссию для отправки в армию, передаёт во вторник сайт Кавказ.Реалии.

Как следует из приговора, Бостанов состоял на учете в военкомате Зеленчукского и Урупского районов с категорией "Б-4" – у него нашли заболевание, которое не препятствует призыву. В деле сказано, что весной 2023 года, находясь в комиссариате, призывник в присутствии его сотрудников категорически отказался от получения двух повесток о явке для прохождения военной службы.

Резуанов полностью признал вину и раскаялся. Его дело рассмотрели в особом порядке, пишет "Медиазона". Наказание по вмененной уголовной статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Зеленчукский районный суд назначил призывнику фактически минимальное наказание.

  • На фоне продолжающейся полномасштабной войны с Украиной власти России ужесточают законодательство о призыве на военную службу. Так, уже осенью Госдума планирует рассмотреть закон об уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации – виновным будет грозить штраф уже до полумиллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.
  • 4 августа президент Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста срочной службы – со следующего года его верхняя планка поднимется с 27 до 30 лет. Со дня получения повестки, в том числе по месту работы и учебы, призывнику запретят выезд за рубеж. Также в десятки раз увеличены штрафы за нарушение воинского учета.

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