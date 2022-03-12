Совет Европы потребовал освободить бывшего сотрудника ЮКОСа Пичугина

Комитет министров Совета Европы в очередной раз потребовал от российских властей исполнить постановление ЕСПЧ и освободить бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного в России на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает "Новая газета".

"Комитет министров СЕ вновь призывает российские власти в срочном порядке найти альтернативные способы возмещения ущерба заявителю, в том числе путем рассмотрения вопроса о принятии мер по его освобождению, и сообщить Комитету о своих выводах не позднее 1 июня 2022 года", – говорится в официальном постановлении комитета министров Совета Европы, которое есть в распоряжение "Новой газеты".

Пичугин был осужден в 2007 году по обвинению в организации заказных убийств. Он не признал вину и дважды смог доказать в Страсбурге, что российские суды нарушили его право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ требовал пересмотреть уголовное дело Пичугина, однако российские власти не нашли в этом оснований и оставила в силе обвинительные приговоры.

Международный центр "Мемориал" признал Пичугина политическим заключенным. Европейский суд по правам человека дважды приходил к выводу, что в отношении сотрудника ЮКОСа не было проведено справедливое судебное разбирательство. Президент России Владимир Путин трижды отказал Пичугину в помиловании.