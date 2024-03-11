В Госдуму внесен проект о признании передачи Крыма УССР незаконной

Депутат Государственной Думы России Константин Затулин и член Совета Федерации Сергей Цеков выступили с предложением признать незаконной передачу Крыма от РСФСР к Украинской ССР в 1954 году. Подготовленный ими законопроект опубликован на сайте Госдумы.
Как отмечает издание Sota, такое предложение нарушает действующее законодательство, поскольку признать нормативно-правовой акт недействительным можно только в судебном порядке.
Константин Затулин минимум три раза за последние годы заявлял о необходимости отмены передачи Крыма Украине. Предложения он делал в феврале 2024 года, в апреле 2023 года и в ноябре 2017 года.
Летом 2023 года Затулин выступил с резкой критикой хода войны в Украине, заявив, что цели "спецоперации" достигаются недостаточно быстро, и призвав к более жёстким мерам, поскольку, по его мнению, украинское государство должно перестать существовать.
- Константин Затулин был депутатом Госдумы ещё первого созыва. Уже в те времена он придерживался националистических и ревизионистских взглядов, оспаривал территориальную принадлежность Крыма и Севастополя. Из-за внешнеполитических разногласий с российским руководством по вопросу Ливии он в 2011 году был смещён с поста заместителя председателя комитета Госдумы, не был избран в Думу шестого созыва, однако с 2016 года вновь заседает в парламенте.
- Сергей Цеков представляет в Совете Федерации аннексированный Крым. Ранее он выступал с предложениями лишать российского гражданства за дезертирство, так называемую дискредитацию армии и призывы к экстремизму, а также конфисковывать имущество у россиян, которые уехали после начала войны за рубеж и критикуют политику Кремля.
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