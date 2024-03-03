Не для крымчан, а для российской элиты. Крым и десять лет несвободы

В марте 2024 года исполняется десять лет с момента незаконной аннексии Крыма Россией. Под контролем чужого государства полуостров остановился в развитии и стал серой зоной, полностью оторванной от цивилизованного мира. После того как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, регион превратился в прифронтовую зону, где жить нормальной жизнью стало невозможно.

В двадцатых числах февраля 2014 года в Севастополе и Симферополе прошли первые акции, организованные пророссийскими активистами. Но стартовым сигналом к аннексии стало событие, которое случилось 1 марта. В этот день Совет Федерации разрешил президенту ввести войска в Украину – якобы для защиты жизни граждан России и российских военнослужащих, размещенных в Крыму. В реальности же – для захвата территории соседнего независимого государства.

Вскоре на полуострове появились российские вооруженные формирования без опознавательных знаков, прозванные "зелеными человечками". Крым оказался к этому не готов. Путинская армия, вторгнувшись на чужую территорию, практически не встретила сопротивления. На это было несколько причин.

"Одним из факторов быстрой оккупации стала внезапность нападения, в которое, несмотря на предварительную подготовку к этому со стороны РФ, мало кто верил как в Украине, так и за рубежом. Вспомним, сколько раз Путин уверял, что признает существующие границы Украины и ни в коем случае не собирается посягать на Крым. Меджлис крымскотатарского народа предупреждал об угрозе захвата Крыма Россией еще в 2008 году, после российской войны против Грузии, но этому предупреждению не было уделено должного внимания", – говорит Наталья Белицер, эксперт-исследователь киевского Института демократии имени Пилипа Орлика.

Другой причиной стала неподготовленность и плохая оснащенность тогдашней украинской армии – к этому привело подписание Будапештского меморандума (он гарантировал Украине территориальную целостность в обмен за отказ от ядерного оружия, и одним из гарантов соглашения, наряду с США, Великобританией и Францией, выступила Россия). "В сочетании со слабостью и недосформированностью органов центральной и местной власти после "революции достоинства" и бегства тогдашнего президента Януковича перспективы успешного вооруженного сопротивления выглядели довольно сомнительными", – добавляет Белицер.

По ее словам, присутствие Черноморского флота РФ в Севастополе и "провальная политика Украины по отношению к Крыму" привели к тому, что полуостров оказался насыщен "не только агентами влияния России, но и российскими гражданами на ответственных должностях в Автономной республике Крым". Важную роль сыграл и психологический фактор: летом 2013 года российские и украинские моряки вместе праздновали День военно-морского флота в Севастополе, поэтому для военнослужащих ВМСУ "стрелять во вчерашних товарищей в начале вторжения было почти невозможным".

"Наконец, далеко не последнюю роль сыграла и традиционная позиция "коллективного Запада", упорно советовавшего Киеву избегать кровопролития и пытаться решить проблему дипломатическим путем. Такая позиция стала постепенно меняться только после начала полномасштабной российско-украинской войны", – подчеркивает Наталья Белицер.

Годы разочарований

Накануне аннексии значительная часть населения Крыма говорила на русском языке, смотрела российские телеканалы и голосовала за пророссийские партии. При этом идея о том, что Крым должен стать российским, воспринималась как абсолютно маргинальная. Ее разделяла горстка пророссийских активистов, а также люди с российскими паспортами, жившие на полуострове. Среди последних было много военных пенсионеров и членов их семей, а также действующих военнослужащих. Эти люди активно поддержали захват Крыма. Идейные сторонники аннексии были в меньшинстве. Большинство крымчан просто приняли новую реальность, поверив кремлевской пропаганде.

"Поскольку первоначальные надежды на улучшение жизненного уровня из-за прихода России для подавляющего большинства населения не оправдались, эйфория от присоединения к "русскому миру" в значительной степени испарилась. Провалы курортных сезонов, углубляющиеся из-за нынешней досягаемости объектов военной инфраструктуры для ударов ВСУ практически по всей территории Крыма, также способствуют растущим убыткам и, соответственно, недовольству местного населения", – говорит Наталья Белицер.

Реальность пребывания под российским контролем оказалась такой: заоблачные цены, низкие зарплаты, недоступность товаров и услуг, отсутствие привычных сервисов, снижение качества медицинской помощи, отрезанность от мира, коррупция, нарушение гражданских прав и свобод, политические репрессии, религиозные гонения, идеологический контроль. По уровню преследований по политическим и религиозным мотивам аннексированный Крым опередил российские регионы.

В то же время на протяжении всех десяти лет аннексии Кремль пытался превратить полуостров в выставку достижений режима. На федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя Москва потратила 1375 трлн рублей (около 150 млрд долларов). Большая часть этих денег ушла на крупные инфраструктурные проекты: строительство моста через Керченский пролив, автотрассы "Таврида", нового аэропорта в Симферополе, двух тепловых электростанций, магистральных водопроводов и других объектов. При помощи этих подарков Москва пыталась купить лояльность крымчан, создать впечатление, что новая власть заботится о них. Это должно было смягчить негативный эффект от перемен, произошедших с Крымом после аннексии. Но основными выгодоприобретателями от вложенных в Крым инвестиций стали не жители полуострова, а российская элита. Крупным бизнесменам из окружения российского президента достались главные крымские активы: промышленные предприятия, земельные участки, отели и санатории. Все ключевые строительные подряды получили структуры Аркадия Ротенберга, близкого друга Владимира Путина. Новая власть взяла в оборот важные исторические и природные памятники на полуострове – Херсонесский заповедник в Севастополе, Ханский дворец в Бахчисарае, Форосский парк под Ялтой, заповедную зону на мысе Меганом, нанеся им непоправимый ущерб.

"Для укрепления российских позиций во временно оккупированном Крыму и ради распространения и укоренения мифа об "исконно русском" Крыме вкладываются огромные средства. Прежде всего – в массированные информационные кампании и в усиление милитаристской мощи полуострова как важного плацдарма для ведения боевых действий на остальной территории Украины. Главными бенефициарами этих процессов являются президент Путин и его окружение. Однако потенциал использования этого "достояния" со временем уменьшается, и оккупированный Крым является слабым звеном современной российской империи", – считает Наталья Белицер.

Итогом десятилетия аннексии Крыма стало превращение перспективного региона в небезопасное и малопригодное для жизни место. Туристический потенциал Крыма, на который российская администрация делала большую ставку, она сама же и уничтожила.

Что будет дальше

Годы путинского владычества в Крыму испортили жизнь далеко не только крымчанам. "Три главных итога аннексии: во-первых, оккупация Крыма стала знаком окончательного разрушения системы мировой безопасности и международного порядка, основанной на неприкосновенности государственных границ и территориальной целостности суверенных государств; во-вторых, преимущественно курортный украинский Крым превратился в военно-морскую базу России; в-третьих, оккупация и последующая аннексия Крыма, а также вялая реакция мира на это вопиющее нарушение международного права сделали возможным дальнейшее наступление России на востоке Украины и развязывание полномасштабной российско-украинской войны – первой в Европе после окончания Второй мировой", – указывает Наталья Белицер.

При этом аннексированный Крым в будущем может стать именно тем местом, откуда начнется деоккупация захваченных украинских территорий. Успехи Вооруженных сил Украины, которым регулярно удается поражать важные для России военные объекты на полуострове, воодушевляют крымчан, не согласных с войной и аннексией. За два года, прошедших с начала полномасштабной войны, на полуострове сформировалось движение сопротивления. Одни структуры действуют мирно (к примеру, распространяют в оккупации украинскую символику), другие исповедуют более радикальные методы борьбы. Деятельность этих групп оказывает сильное моральное влияние на украинцев Крыма, давая им возможность почувствовать, что они не одиноки.

Сохранение этой связи между крымчанами и жителями остальной Украины поспособствует реинтеграции аннексированного полуострова после завершения войны. "Реинтеграция деоккупированного Крыма будет чрезвычайно сложным и длительным процессом, пожалуй, значительно более тяжелым, чем реинтеграция других ныне оккупированных территорий. Потребуется огромная просветительская работа с участием экспертов, ученых, политиков, лидеров общественного мнения и массмедиа. Необходимы адекватные ответы на многочисленные вопросы: например, что делать с гражданами РФ, "понаехавшими" в Крым после оккупации, с предателями и коллаборантами – бывшими гражданами Украины? Как справедливо и юридически чисто решить вопрос с обладателями российских паспортов, полученных добровольно или принудительно? Что будет с частной и государственной российской собственностью на территории деоккупированного полуострова?" – отмечает Наталья Белицер.

По ее словам, самой сложной проблемой станет определение будущего статуса Крыма: "На мой взгляд, оптимальным и справедливым решением будет переформатирование административно-территориальной автономии в национально-территориальную автономию крымских татар. Это не только удовлетворит наконец справедливые устремления и требования коренного народа полуострова. Такой принципиальный шаг полностью отвечает нормам международного права в области прав коренных народов, а также национальным интересам Украины".