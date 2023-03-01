В Госдуму внесли проект о наказании за "дискредитацию" добровольцев

В Госдуму внесли поправки в уголовный и административный кодексы об ответственности за так называемую дискредитацию участников войны в Украине, в том числе добровольцев, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении задач, возложенных на российскую армию. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В качестве наказания предполагается ввести штрафы до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Второе чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта, итоговое чтение — 14 марта, добавил Володин.

С идеей ввести уголовную ответственность за дискредитацию не только Вооруженных сил России, но и всех участников специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине) ранее выступил основатель и спонсор "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Он, в частности, предлагал запретить любую критику бойцов ЧВК, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Предельный срок наказания, по мнению Пригожина, должен был составить пять лет.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Про добровольческие формирования в законах не сказано. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях.