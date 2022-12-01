В Госдуму внесли законопроект о сокрытии доходов депутатов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сведения о доходах и имуществе региональных и местных депутатов будут публиковаться только в обобщённом виде. Депутатов, работающих на общественных началах, от ежегодной подачи деклараций освободят совсем.

С инициативой скрыть доходы и имущество депутатов региональных и местных органов выступили депутаты Госдумы Павел Крашенинников от "Единой России", Алексей Диденко от ЛДПР и Валерий Гартунг от "Справедливой России – Патриоты – За правду", а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, сведения о доходах, расходах, имуществе региональных и местных депутатов будут публиковаться в обобщённом виде – узнать, чьи это доходы и кому принадлежит дом, будет невозможно. Также скроют выводы комиссии в случае, если депутат подал заведомо ложную или неполную декларацию.

Также депутаты, которые работают "без отрыва от основного места деятельности", – в основном, это бизнесмены – будут обязаны подавать декларацию только после избрания или в случае совершения сделки на сумму, превышающую общий доход супругов за три предшествующих года.

По мнению Крашенинникова, которого цитирует "Коммерсантъ", из-за необходимости декларировать имущество во власть не хотят идти представители бизнеса. По словам Гартунга, декларировать свои доходы тем, кто не находится на госслужбе, – "это глупость".

Во фракции КПРФ законопроект не поддержали, так как депутат – публичная фигура и у избирателей "есть повышенный интерес к раскрытию такой информации". Во фракции "Новых людей" с инициативой пока не ознакомились.

Политолог Ростислав Туровский считает, что "новый законопроект следует общему тренду на закрытие информации в политической и финансово-экономической сферах". Эксперт отметил, что обязанность отчитываться перед обществом раздражает уже действующих депутатов, "ибо богатых и сверхбогатых людей среди них, в особенности среди региональных депутатов, очень много".