Талия Хабриева, сопредседательница рабочей группы по поправкам к Конституции, владеет квартирой в доме с видом на Альпы и работает в частной юридической академии в швейцарском Монтрё. Их посетил корреспондент местной газеты Tages-Anzeiger.

По свидетельствам корреспондента Tages-Anzeiger, квартира на седьмом этаже и почтовый ящик к ней с надписью Chabriewa находятся в серой новостройке рядом с Женевским озером. Вестибюль дома выложен мрамором и облицован деревом ценных пород, а с его верхних этажей открывается прекрасный вид на Альпы. "Здесь живут почти одни россияне", – уточняет консьерж дома.

Впервые о квартире стало известно в 2020 году. В последний день голосования по поправкам в Конституцию – среди прочего обнуливших президентские сроки Владимира Путина – Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" попросил генпрокурора России провести проверку в отношении Талии Хабриевой.

ЦАП утверждал, что Хабриева владеет недвижимостью, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход её семьи за восемь лет. В частности, квартира в Монтрё площадью около 118 квадратных метров тогда была оценена в 100 миллионов рублей.

"К сожалению, ответа от Генпрокуратуры мы так и не получили", – говорит глава ЦАП Алексей Карнаухов. Он призвал международное сообщество расследовать её деятельность. Сейчас Хабриева не числится ни в одном западном санкционном списке.

Хабриева – научная руководительница в Международной академии права Beringoff, зарегистрированной в Монтрё. Согласно торговому реестру, по адресу академии зарегистрирована частная бизнес-школа, также принадлежащая россиянам.

Чиновники в ответ на запрос Tages-Anzeiger сообщили, что академия является частным университетом, который "не признан ни на федеральном уровне, ни местным департаментом образования". Корреспондент газеты пришёл по адресу академии, где ему ответили, что такого образовательного учреждения там нет. Собеседник журналиста говорил с русским акцентом.