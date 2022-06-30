Проект: российская армия "сбила" 135% беспилотников Украины

Согласно Минобороны России, с начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88% вертолётов, 108% самолётов и 135% беспилотников Bayraktar, бывших на вооружении Украины, и уничтожила практически всю украинскую армию. Об этом рассказывает "Проект", который проанализировал брифинги пресс-секретаря Минобороны России Игоря Конашенкова.

Изучив данные, озвученные Конашенковым на брифингах, журналисты обнаружили, что они "не вписываются в правила арифметики, противоречат географии и здравому смыслу". Так, за время войны Россия сбила 215 самолётов, при этом, по открытым данным, на вооружении Украины их было максимум 199. Та же ситуация с беспилотниками Bayraktar: официально уничтожено 84 украинских беспилотника, в то время как, с учётом всех поставок, Украина владела лишь 62. Те же выводы сделаны в отношении украинских потерь бронемашин и вертолётов.

За четыре месяца войны, согласно информации Минобороны, российские военные убили как минимум 40 тысяч украинских солдат. По статистике, на которую опираются журналисты, количество раненых обычно в 2-3 раза выше числа убитых. Таким образом, делает вывод "Проект", из строя украинской армии должны быть выведены до 80% её штатной численности – до войны она составляла 200 тысяч военных.

При этом, начиная с середины апреля, украинские потери стали резко расти, судя по словам Конашенкова: ежедневно он отчитывался о сотнях уничтоженных военных объектов Украины. Собеседник "Проекта", близкий к Кремлю, объяснил это тем, что "после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии".