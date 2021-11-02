В Кабуле произошло два взрыва, не менее 19 человек погибли

Не менее 19 человек погибли и как минимум 50 получили ранения в результате атаки на военный госпиталь в центре Кабула, сообщает AFP со ссылкой на представителя министерства здравоохранения "Талибана" (организация признана в России террористической и запрещена). Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

По данным телеканала Tolo News, первый взрыв произошел у входа в госпиталь, второй – недалеко от здания. После этого началась перестрелка между нападавшими и боевиками "Талибана".

Один из врачей в интервью агентству AFP сообщил, что некоторое время после взрывов слышал выстрелы. "Думаю, что нападающие идут от комнаты к комнате, как и в прошлый раз", - заявил он, напомнив нападение на этот же госпиталь в 2017 году. Тогда боевики группировки "Исламское государство" (признана в России террористической и запрещена), переодетые медиками, убили не менее 30 человек.

В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть захватили боевики "Талибана". В стране усилилась волна насилия и терактов, совершенных в том числе представителями "Исламского государства", с которым враждуют талибы.

Одной из крупнейших атак, организованных ИГ за последнее время, стал теракт в августе 2021 года в аэропорту Кабула во время международной эвакуации. Террористы-смертники устроили взрывы в толпе людей, в результате погибли почти 200 человек.

Новость дополняется